"Мир теряет терпение от Путина". Глава МИД Британии побеседовал с вице-президентом Вэнсом

Политики подтвердили свое "совместное стремление покончить с варварским вторжением России в Украину и нашу преданность длительному миру"

Дэвид Лемми (Фото: NEIL HALL / EPA)

"Мир теряет терпение" из-за торможения и препятствования мирным переговорам со стороны российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил глава британской дипломатии Дэвид Лемми после разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Лемми отметил, что они с Вэнсом подтвердили свое "совместное стремление покончить с варварским вторжением России в Украину и нашу преданность длительному миру".

"Путин достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам. Мир теряет терпение", – подчеркнул министр иностранных дел Британии.

Сам Вэнс не комментировал разговор.