"Мир теряет терпение от Путина". Глава МИД Британии побеседовал с вице-президентом Вэнсом
"Мир теряет терпение" из-за торможения и препятствования мирным переговорам со стороны российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил глава британской дипломатии Дэвид Лемми после разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Лемми отметил, что они с Вэнсом подтвердили свое "совместное стремление покончить с варварским вторжением России в Украину и нашу преданность длительному миру".
"Путин достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам. Мир теряет терпение", – подчеркнул министр иностранных дел Британии.
Сам Вэнс не комментировал разговор.
- Вице-президент США заявлял, что сейчас Украина и Россия находятся в точке, когда война должна закончиться. Вэнс считает, что дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины в вопросе урегулирования войны.
- Источники Bloomberg заявили, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку Путин медлит с прекращением войны. Несмотря на подобные заявления, президент США все еще не прибег к новым санкциям против страны-агрессора.
- Спикер Госдепа сообщила, что Штаты продолжают быть посредником в переговорах, но оставят эту роль, если не будет прогресса.