"Світу уривається терпець від Путіна". Голова МЗС Британії поговорив з віцепрезидентом Венсом
"Світу уривається терпець" через гальмування та перешкоджання мирним переговорам з боку російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова британської дипломатії Девід Леммі після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Леммі зазначив, що вони з Венсом підтвердили своє "спільне прагнення покласти край варварському вторгненню Росії в Україну і нашу відданість тривалому миру".
"Путін досить довго гальмував і перешкоджав переговорам. Світу уривається терпець", – наголосив міністр закордонних справ Британії.
Сам Венс не коментував розмову.
- Віцепрезидент США заявляв, що наразі Україна та Росія перебувають у точці, коли війна має закінчитися. Венс вважає, що дипломатія має скоротити "велику прірву" між позиціями Росії та України у питанні врегулювання війни.
- Джерела Bloomberg заявили, що американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки Путін зволікає з припиненням війни. Попри подібні заяви, президент США все ще не вдався до нових санкцій проти країни-агресора.
- Речниця Держдепу повідомила, що Штати продовжують бути посередником у переговорах, але залишать цю роль, якщо не буде прогресу.