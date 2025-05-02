"Світу уривається терпець від Путіна". Голова МЗС Британії поговорив з віцепрезидентом Венсом

Політики підтвердили своє "спільне прагнення покласти край варварському вторгненню Росії в Україну і нашу відданість тривалому миру"

Девід Леммі (Фото: NEIL HALL / EPA)

"Світу уривається терпець" через гальмування та перешкоджання мирним переговорам з боку російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова британської дипломатії Девід Леммі після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Леммі зазначив, що вони з Венсом підтвердили своє "спільне прагнення покласти край варварському вторгненню Росії в Україну і нашу відданість тривалому миру".

"Путін досить довго гальмував і перешкоджав переговорам. Світу уривається терпець", – наголосив міністр закордонних справ Британії.

Сам Венс не коментував розмову.