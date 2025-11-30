Мир в Украине возможен, если Путин откажется от идеи "возродить империю" – глава МИД Франции

Французский министр считает, что незначительные продвижения РФ на фронте даются ей большими потерями, поэтому у Путина есть причины согласиться на мир

Жан-Ноэль Барро (Фото: x.com/jnbarrot)

Мир в Украине возможен при условии, если диктатор России Владимир Путин откажется от идеи возродить "империю". Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью La Tribune Dimanche.

"Мы рады приветствовать президента Зеленского в Париже в понедельник, 1 декабря, для продвижения переговоров. Мир достижим, при условии, что Владимир Путин откажется от своей тщетной надежды на восстановление советской империи, начиная с покорения Украины. Украина принадлежит украинцам и только им", – сказал он.

Также Барро отметил, что если Россия не согласится на мирный план и остановку полномасштабной войны, то будет вынуждена готовиться к новым санкциям со стороны Евросоюза.

Глава французского МИД считает, что у российского диктатора есть причины серьезно относиться к мирному документу, который Украина и союзники доработали на переговорах в Женеве. По словам Барро, успехов РФ на фронте нет, несмотря на пропагандистские заявления россиян.

"Миллиметровый прогресс российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте погибает более 1000 российских солдат", – сказал французский министр.