Мир в Україні можливий, якщо Путін відмовиться від ідеї "відродити імперію" – очільник МЗС Франції
Мир в Україні можливий за умови, якщо диктатор Росії Володимир Путін відмовиться від ідеї відродити "імперію". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю La Tribune Dimanche.
"Ми раді вітати президента Зеленського в Парижі у понеділок, 1 грудня, для просування переговорів. Мир досяжний, за умови, що Володимир Путін відмовиться від своєї марної надії на відновлення радянської імперії, починаючи з підкорення України. Україна належить українцям і тільки їм", – сказав він.
Також Барро наголосив, що якщо Росія не погодиться на мирний план і зупинку повномасштабної війни, то буде вимушена готуватися до нових санкцій з боку Євросоюзу.
Голова французького МЗС вважає, що у російського диктатора є причини серйозно ставитися до мирного документа, який Україна й союзники доопрацювали на перемовинах у Женеві. За словами Барро, успіхів РФ на фронті не має, попри пропагандистські заяви росіян.
"Міліметровий поступ російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів", – сказав французький міністр.
