Мобилизация. На фронте не нужны те, кто хочет сразу сбежать из окопа — офицер 59 бригады
Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Гамлет Авагян высказал мнение, что не стоит силой привлекать на фронт людей, которые не хотят воевать. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, на фронте не нужны люди, которые не изъявляют желания воевать.
"А какой смысл? Притащим его туда, поставим в окоп, а его убило там, потому что он не хочет, не может, не будет воевать. У него одна мысль, как убежать. Зачем это?" — заявил Авагян.
Он отметил, что на фронте хватает мотивированных людей, а другие там не нужны.
"Кто сидит и думает, мол, мой дом не там. Если так думать – война дойдет до каждого дома. Не забывай, что двери твоего дома всегда начинаются там, где начинается война", — подчеркнул военный.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.
- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.
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