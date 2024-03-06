Мобілізація. На фронті не потрібні ті, хто хоче одразу втекти з окопу — офіцер 59 бригади

Авагян заявив, що війна може "дійти до кожного будинку", якщо українці не будуть готові захищати країну

Гамлет Авагян (Фото: скриншот із відео)

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Гамлет Авагян висловив думку, що не варто силоміць залучати на фронт людей, які не хочуть воювати. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, на фронті не потрібні люди, які не виявляють бажання воювати.

"А який сенс? Притягнемо його туди, поставимо в окоп, а його вбило там, бо він не хоче, не може, не воюватиме. У нього одна думка, як втекти. Навіщо це?" – заявив Авагян.

Він зазначив, що на фронті вистачає вмотивованих людей, а інші там не потрібні.

"Хто сидить і думає, мовляв, мій дім не там. Якщо так думати – війна дійде до кожного будинку. Не забувай, що двері твого будинку завжди починаються там, де починається війна", – наголосив військовий.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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