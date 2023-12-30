Мобилизация не сработает, если говорить людям просто не бояться смерти — военный аналитик
Вопрос мобилизации в Украине необходимо коммуницировать таким образом, чтобы привлекать людей, а не отбивать у них всяческое желание присоединиться к Силам обороны через высказывания о том, что "все все равно умрут". Такое мнение высказал военный аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.
По его словам, страх погибнуть или получить ранение на войне нельзя преодолеть полностью.
Он отметил, что боязнь можно минимизировать путем правильной подготовки и качественного ведения боевых действий при наличии умелого командного состава и правильной военной стратегии на соответствующую кампанию.
"Время Фридриха II Великого рассказывавшее своим солдатам "Куда вы отступаете трусы – думаете прожить две жизни?" прошло. Но мы почему-то хотим наступать на грабли, когда пытаемся двигать консенсус по очень чувствительному и важному вопросу", — заявил Белесков.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.
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