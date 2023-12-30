Мобилизация не сработает, если говорить людям просто не бояться смерти — военный аналитик

Белесков заявил, что страх умереть или получить ранение на войне нельзя преодолеть полностью, но можно минимизировать

Николай Белесков (Фото: Mykola Bielieskov/Facebook)

Вопрос мобилизации в Украине необходимо коммуницировать таким образом, чтобы привлекать людей, а не отбивать у них всяческое желание присоединиться к Силам обороны через высказывания о том, что "все все равно умрут". Такое мнение высказал военный аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

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По его словам, страх погибнуть или получить ранение на войне нельзя преодолеть полностью.

Он отметил, что боязнь можно минимизировать путем правильной подготовки и качественного ведения боевых действий при наличии умелого командного состава и правильной военной стратегии на соответствующую кампанию.

"Время Фридриха II Великого рассказывавшее своим солдатам "Куда вы отступаете трусы – думаете прожить две жизни?" прошло. Но мы почему-то хотим наступать на грабли, когда пытаемся двигать консенсус по очень чувствительному и важному вопросу", — заявил Белесков.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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