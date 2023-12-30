Мобілізація не спрацює, якщо говорити людям просто не боятися смерті — військовий аналітик

Бєлєсков заявив, що страх померти або отримати поранення на війні не можна подолати повністю, але можна мінімізувати

Микола Бєлєсков (Фото: Mykola Bielieskov/Facebook)

Питання мобілізації в Україні необхідно комунікувати таким чином, щоб залучати людей, а не відбивати у них усіляке бажання приєднатися до Сил оборони через висловлювання про те, що "всі все одно помруть". Таку думку висловив військовий аналітик фонду "Повернися живим" Микола Бєлєсков.

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За його словами, страх загинути чи отримати поранення на війні не можна подолати повністю.

Він зазначив, що боязнь можна мінімізувати шляхом правильної підготовки та якісного ведення бойових дій за наявності вмілого командного складу та правильної військової стратегії на відповідну кампанію.

"Час Фрідріха II Великого "Куди ви відступаєте боягузи – думаєте прожити два життя?" минув. Але ми чомусь хочемо наступати на граблі, коли намагаємося рухати консенсус з дуже чутливого і важливого питання", – заявив Бєлєсков.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроект, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроекті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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