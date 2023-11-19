UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация. Военкомат Винницкой области возглавил боевой комбриг-артиллерист — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 14:09
Мобилизация. Военкомат Винницкой области возглавил боевой комбриг-артиллерист — фото - Фото
Сергей Марценюк (Фото: Винницкий областной ТЦК)

Винницкий областной территориальный центр комплектования (военкомат) возглавил полковник Сергей Марценюк. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

Военные заявляют, что Марценюк является кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней и боевым офицером. 

Он прошел путь от командира взвода до командира бригады. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС, где получил ранение, но вернулся после реабилитации.

В начале большой войны возглавил 26 отдельную артиллерийскую бригаду имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Под его руководство соединением было награждено отличием "За мужество и отвагу". 

Отмечается, что из-за обострения боевых ранений Марценюку нужно было перепрофилирование деятельности, а поэтому его назначили начальником Винницкого областного ТЦК. 

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.
  • Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров.

Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизациявинницавоенкоматытцк26 бригадаСергей Марценюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 