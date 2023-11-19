Мобилизация. Военкомат Винницкой области возглавил боевой комбриг-артиллерист — фото

Винницкий областной территориальный центр комплектования (военкомат) возглавил полковник Сергей Марценюк. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

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Военные заявляют, что Марценюк является кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней и боевым офицером.

Он прошел путь от командира взвода до командира бригады. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС, где получил ранение, но вернулся после реабилитации.

В начале большой войны возглавил 26 отдельную артиллерийскую бригаду имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Под его руководство соединением было награждено отличием "За мужество и отвагу".

Отмечается, что из-за обострения боевых ранений Марценюку нужно было перепрофилирование деятельности, а поэтому его назначили начальником Винницкого областного ТЦК.

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы). Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров. Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

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