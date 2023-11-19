Мобілізація. Військкомат Вінницької області очолив бойовий комбриг-артилерист — фото
Вінницький обласний територіальний центр комплектування (військкомат) очолив полковник Сергій Марценюк. Про це повідомили у пресслужбі ТЦК.
Військові заявляють, що Марценюк є кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів та бойовим офіцером.
Він пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. З 2014 року воював у зоні АТО/ООС, де отримав поранення, але повернувся після реабілітації.
На початку великої війни очолив 26 окрему артилерійську бригаду імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Під його керівництвом з'єднання було нагороджено відзнакою "За мужність та відвагу".
Раніше стало відомо, що Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).
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