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Мобілізація. Військкомат Вінницької області очолив бойовий комбриг-артилерист — фото

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 14:09
Мобілізація. Військкомат Вінницької області очолив бойовий комбриг-артилерист — фото - Фото
Сергій Марценюк (Фото: Вінницький обласний ТЦК)

Вінницький обласний територіальний центр комплектування (військкомат) очолив полковник Сергій Марценюк. Про це повідомили у пресслужбі ТЦК.

Військові заявляють, що Марценюк є кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів та бойовим офіцером.

Він пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. З 2014 року воював у зоні АТО/ООС, де отримав поранення, але повернувся після реабілітації.

На початку великої війни очолив 26 окрему артилерійську бригаду імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Під його керівництвом з'єднання було нагороджено відзнакою "За мужність та відвагу".

Зазначається, що через загострення бойових поранень Марценюку потрібне було перепрофілювання діяльності, а тому його призначили начальником Вінницького обласного ТЦК.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

  • Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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Дмитро Гриниченко
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