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"Мое глубочайшее уважение". Что Байден написал в книге гостей Мариинского дворца – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 15:35
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден оставил запись в гостевой книге Мариинского дворца, официальной резиденции президента Украины, где проходила его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Фото страницы книги гостей с записью Байдена опубликовал в Twitter вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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В послании, написанном в книге отзывов в Мариинском дворце, президент США отдал дань уважения мужеству и лидерству президента Украины.

"Для меня большая честь снова быть гостеприимно принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент, – написал Байден. – Пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден".

Английский текст: "I am honored to be welcomed again in Kyiv to stand in solidarity and friendship with the freedom loving people of Ukraine Mr President. Please accept my deepest respect for your courage and leadership. Slava Ukraini! Joe Biden".

Фото кликабельное

"Мое глубочайшее уважение". Что Байден написал в книге гостей Мариинского дворца – фото

  • Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
  • Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
  • Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд, о ней будет объявлено сегодня. 

Читайте также: Кулеба об историческом визите Байдена: Четкий сигнал на болота – вас никто не боится

Наталія Медведєва
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джо байден Владимир Зеленский
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