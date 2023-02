"Мое глубочайшее уважение". Что Байден написал в книге гостей Мариинского дворца – фото

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден оставил запись в гостевой книге Мариинского дворца, официальной резиденции президента Украины, где проходила его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Фото страницы книги гостей с записью Байдена опубликовал в Twitter вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В послании, написанном в книге отзывов в Мариинском дворце, президент США отдал дань уважения мужеству и лидерству президента Украины.

"Для меня большая честь снова быть гостеприимно принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент, – написал Байден. – Пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден".

Английский текст: "I am honored to be welcomed again in Kyiv to stand in solidarity and friendship with the freedom loving people of Ukraine Mr President. Please accept my deepest respect for your courage and leadership. Slava Ukraini! Joe Biden".

Фото кликабельное

Читайте также: Кулеба об историческом визите Байдена: Четкий сигнал на болота – вас никто не боится

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.