Молдова получит от ЕС оборудование для борьбы с дронами

Поставка состоится не раньше 2025 года, отметил посол ЕС в Молдове

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Европейский Союз планирует предоставить Республике Молдова оборудование для перехвата беспилотных летательных аппаратов, но поставка требует времени. Об этом заявил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в программе "На 360 градусов" на Радио Молдова.

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Конкретную дату поставки беспилотников посол затруднился указать, но отметил, что эта техника поступит не раньше 2025 года.

"Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда беспилотники из-за границы проникают на территорию страны", – подчеркнул Мажейкс.

Он напомнил в этом контексте о поддержке ЕС, оказанной армии Молдовы за последние три года в форме нелетального оборудования.