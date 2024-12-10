Молдова получит от ЕС оборудование для борьбы с дронами
Европейский Союз планирует предоставить Республике Молдова оборудование для перехвата беспилотных летательных аппаратов, но поставка требует времени. Об этом заявил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в программе "На 360 градусов" на Радио Молдова.
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Конкретную дату поставки беспилотников посол затруднился указать, но отметил, что эта техника поступит не раньше 2025 года.
"Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда беспилотники из-за границы проникают на территорию страны", – подчеркнул Мажейкс.
Он напомнил в этом контексте о поддержке ЕС, оказанной армии Молдовы за последние три года в форме нелетального оборудования.
- 10 ноября российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.
- Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдовских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.
- ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.
- 12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон обнаружили на окраине села Кошерница.
- 3 декабря на территории Молдовы снова обнаружили обломки неизвестного беспилотника.