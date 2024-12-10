Молдова отримає від ЄС обладнання для боротьби з дронами
Європейський Союз планує надати Республіці Молдова обладнання для перехоплення безпілотних летальних апаратів, але постачання потребує часу. Про це заявив посол ЄС у Кишиневі Яніс Мажейкс у програмі "На 360 градусів" на Радіо Молдова.
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Конкретну дату постачання безпілотників посол не зміг вказати, але зазначив, що ця техніка надійде не раніше 2025 року.
"Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію країни", – наголосив Мажейкс.
Він нагадав у цьому контексті про підтримку ЄС, надану армії Молдови протягом останніх трьох років у формі нелетального обладнання.
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