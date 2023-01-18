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Монастырский погиб в авиакатастрофе. И.о. главы МВД назначат 18 января — спикер Шмыгаля

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18.01.2023, 14:33
Монастырский погиб в авиакатастрофе. И.о. главы МВД назначат 18 января — спикер Шмыгаля - Фото
Денис Монастырский (Фото: Денис Шмыгаль/Telegram)

Исполняющего обязанности министра внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе назначат 18 января. Об этом сообщила спикер премьер-министра Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова, передает Суспильне.

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По ее словам, 18 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров, где Шмыгаль и члены правительства почтят память погибших в авиакатастрофе в Броварах, а также назначат и.о. главы МВД. 

Она отметила, что больше никаких комментариев от правительства до результатов расследования не будет.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона сообщил, что заседание Кабмина должно состояться около 15:00, а исполняющий обязанности будет работать, пока Верховная Рада не проголосует за нового министра. 

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас говорил, что и.о. министра станет один из заместителей Монастырского — на сайте министерства в заместителях главы ведомства числятся Мери Акопян, Сергей Гончаров, Богдан Драпьятый, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

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Дмитро Гриниченко
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кабмин мвд бровары Денис Шмыгаль Денис Монастырский
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