Монастырский погиб в авиакатастрофе. И.о. главы МВД назначат 18 января — спикер Шмыгаля
Исполняющего обязанности министра внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе назначат 18 января. Об этом сообщила спикер премьер-министра Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова, передает Суспильне.
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По ее словам, 18 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров, где Шмыгаль и члены правительства почтят память погибших в авиакатастрофе в Броварах, а также назначат и.о. главы МВД.
Она отметила, что больше никаких комментариев от правительства до результатов расследования не будет.
Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона сообщил, что заседание Кабмина должно состояться около 15:00, а исполняющий обязанности будет работать, пока Верховная Рада не проголосует за нового министра.
Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас говорил, что и.о. министра станет один из заместителей Монастырского — на сайте министерства в заместителях главы ведомства числятся Мери Акопян, Сергей Гончаров, Богдан Драпьятый, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.
- Ранее глава НПУ Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
- Руководство МВД направлялось в одну из горячих точек фронта, заявили в ОП.
- Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства катастрофы.
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