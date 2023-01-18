Монастырский погиб в авиакатастрофе. И.о. главы МВД назначат 18 января — спикер Шмыгаля

Исполняющего обязанности министра внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе назначат 18 января. Об этом сообщила спикер премьер-министра Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова, передает Суспильне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, 18 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров, где Шмыгаль и члены правительства почтят память погибших в авиакатастрофе в Броварах, а также назначат и.о. главы МВД.

Она отметила, что больше никаких комментариев от правительства до результатов расследования не будет.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона сообщил, что заседание Кабмина должно состояться около 15:00, а исполняющий обязанности будет работать, пока Верховная Рада не проголосует за нового министра.

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас говорил, что и.о. министра станет один из заместителей Монастырского — на сайте министерства в заместителях главы ведомства числятся Мери Акопян, Сергей Гончаров, Богдан Драпьятый, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.