Моравецкий: Западная Европа была "окутана паутиной" Москвы. Но теперь Россия в изоляции

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые страны Западной Европы были "окутаны паутиной" Москвы, но теперь РФ оказалась в полной изоляции. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Праге после саммита Политического сообщества European, цитирует его Укринформ.

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По его словам, саммит в Праге показал, что Россия находится в полной изоляции не только со стороны стран Европейского Союза, но и со стороны стран, которые непосредственно граничат с РФ, так как они все осуждают войну против Украины.

Он отметил, что все лидеры Европы согласны с тем, что война РФ против Украины, а также ошибочная энергетическая политика стали причиной инфляции в ЕС. Моравецкий сравнил российский газ с "наркотиком, который наркодилер продает дешево или отдает бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв".

"Некоторые страны Западной Европы были значительно опутаны паутиной Москвы. Из-за наивности, собственной глупости или, возможно, сознательного обслуживания интересов России, кое-кто дал втянуть себя в эту катастрофическую энергетическую политику", — сказал польский премьер.

Также он подчеркнул, что для России газопроводы и дула танков являются "инструментами агрессии, доминирования и империализма".

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Дмитро Гриниченко

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