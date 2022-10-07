UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий: Западная Европа была "окутана паутиной" Москвы. Но теперь Россия в изоляции

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 10:44
Моравецкий: Западная Европа была
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые страны Западной Европы были "окутаны паутиной" Москвы, но теперь РФ оказалась в полной изоляции. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Праге после саммита Политического сообщества European, цитирует его Укринформ

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, саммит в Праге показал, что Россия находится в полной изоляции не только со стороны стран Европейского Союза, но и со стороны стран, которые непосредственно граничат с РФ, так как они все осуждают войну против Украины. 

Он отметил, что все лидеры Европы согласны с тем, что война РФ против Украины, а также ошибочная энергетическая политика стали причиной инфляции в ЕС. Моравецкий сравнил российский газ с "наркотиком, который наркодилер продает дешево или отдает бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв". 

"Некоторые страны Западной Европы были значительно опутаны паутиной Москвы. Из-за наивности, собственной глупости или, возможно, сознательного обслуживания интересов России, кое-кто дал втянуть себя в эту катастрофическую энергетическую политику", — сказал польский премьер. 

Также он подчеркнул, что для России газопроводы и дула танков являются "инструментами агрессии, доминирования и империализма". 

Читайте также: Премьер Польши назвал Россию "империей зла и лжи" и призвал Европу ее "свергнуть" 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий Россия война польша евросоюз российский газ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 