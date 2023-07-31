Музей Голодомора. Деньги на него нельзя было пустить на дроны для ВСУ, утверждает Ткаченко

Бывший министр культуры Александр Ткаченко утверждает, что почти 574 млн грн, которые хотели выделить на завершение строительства музея Голодомора, якобы нельзя было бы использовать на закупку дронов для фронта. В интервью ВВС News Україна он заявил, что "нельзя ставить на одну полку дроны и музей: и дроны нужны, и музеи нужны, и кино нужно снимать".

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Журналист упомянул в интервью, что некоторые воины с передовой пишут, что "мы не против музея, но пока вы его десятый год строите, еще и, наверное, отмывая средства, то если вы не дадите нам сейчас много дронов, россияне дойдут до Киева и сделают в этом недострое свою базу".

"Эти средства нельзя использовать на дроны, учитывая характер бюджета", – заявил экс-министр.

На это журналист сказал, что "если нельзя, но очень хочется, то можно".

Ткаченко повторил, что "Нельзя".

"Потому что речь идет о преимущественно средствах стран-доноров, а не деньгах, которые поступают в бюджет из налогов", – пояснил он.

Когда экс-чиновнику напомнили, что в сети "можно найти немало расчетов, сколько дронов можно было бы купить за эти деньги", и попросили прокомментировать это, Ткаченко сказал: "А я хотел бы, чтобы эти корреспонденты и критики обратили внимание на развязки в Киеве, которые стоят полтора миллиарда. И на брусчатку, которую перекладывают каждый год даже во время войны".

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Он убежден, что мемориал должен быть построен на 90-ю годовщину Голодомора, "когда мы у всех парламентов просим признать Голодомор геноцидом".

"Потому что <...> в государстве много денег, которые используются не по назначению", – добавил он.

По мнению Ткаченко, его увольнение – это следствие как "целенаправленной информационной кампании", так и "стечения обстоятельств в виде идеального шторма, как в политике говорят".

BBC отметили, что спустя несколько часов после завершения интервью стало известно, что президент Владимир Зеленский ветировал решение Рады выделить 573,9 млн грн на завершение строительства музея.

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