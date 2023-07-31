Музей Голодомору. Гроші на нього не можна було пустити на дрони для фронту, стверджує Ткаченко

Колишній міністр культури Олександр Ткаченко стверджує, що майже 574 млн грн, які хотіли виділити на завершення будівництва музею Голодомору, нібито не можна було б використати на закупівлю дронів для фронту. В інтерв'ю ВВС News Україна він заявив, що "не можна ставити на одну полицю дрони та музей: і дрони потрібні, і музеї потрібні, і кіно треба знімати".

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Журналіст згадав в інтерв'ю, що деякі воїни з передової пишуть, що "ми не проти музею, але поки ви його десятий рік будуєте, ще й, напевно, відмиваючи кошти, то якщо ви не дасте нам зараз багато дронів, росіяни дійдуть до Києва і зроблять в цьому недобуді свою базу".

"Ці кошти не можна використовувати на дрони з огляду на характер бюджету", – заявив ексміністр.

На це журналіст сказав, що "якщо не можна, але дуже хочеться, то можна".

Ткаченко повторив, що "Не можна".

"Бо йдеться про переважно кошти країн-донорів, а не гроші, які надходять до бюджету з податків", – пояснив він.

Коли ексчиновнику нагадали, що у мережі "можна знайти чимало розрахунків, скільки дронів можна було б купити за ці гроші", і попросили прокоментувати це, Ткаченко сказав: "А я хотів би, щоб ці кореспонденти та критики звернули увагу на розв'язки у Києві, які коштують півтора мільярда. І на бруківку, яку перекладають щороку навіть під час війни".

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Він переконаний, що меморіал має бути збудований на 90-ті роковини Голодомору, "коли ми у всіх парламентів просимо визнати Голодомор геноцидом".

"Тому що <...> у державі багато грошей, які використовуються не за призначенням", – додав він.

На думку Ткаченка, його звільнення – це наслідок як "цілеспрямованої інформаційної кампанії", так і "збігу обставин у вигляді ідеального шторму, як у політиці кажуть".

BBC зазначили, що за кілька годин після завершення інтерв'ю стало відомо, що президент Володимир Зеленський ветував рішення Ради виділити 573,9 млн грн на завершення будівництва музею.

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