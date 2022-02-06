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Мы готовы к любому развитию событий. Это враг должен нас бояться, а не мы его – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 18:13
Мы готовы к любому развитию событий. Это враг должен нас бояться, а не мы его – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из телепрогаммы Право на власть)

В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter и призвал "не верить апокалиптических прогнозам".

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"Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его", – подытожил глава МИД.  

Скриншот из Twitter
  • 3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия хочет распространить фейковое видео о якобы атаке украинских военных на мирных жителей Донбасса и России и использовать его в качестве повода для вторжения в Украину.
  • По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.
  • 4 февраля Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали действия Украины и США относительно проактивного сдерживания агрессии России

Читайте также: Кулеба призывает менять тактику и дипломатически контратаковать

Сергей Бережной
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агрессия России дмитрий кулеба
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