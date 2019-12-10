Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Мы сдвинулись с мертвой точки". Разумков об итогах саммита

"Мы сдвинулись с мертвой точки". Разумков об итогах саммита - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
10.12.2019, 15:08

Спикер Верховной Рады прокомментировал результаты нормандского саммита в Париже

Нормандский саммит сдвинул с мертвой точки процесс, который на протяжении нескольких лет "находился в состоянии комы". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Все видели, что президент, как и обещал, придерживался ключевой позиции - это отстаивание интересов украинского государства. Даже те, кто занимал политическую, а не государственническую позицию, с этим согласились. Это важный, но первый шаг, который сдвинул с мертвой точки этот процесс, который на протяжении уже нескольких лет находился в состоянии комы", - подчеркнул Разумков.

По его словам, это доказало, что "все позиции и все так называемые красные линии, о которых многие рассказывали, были выдержаны".

Читайте также: Зеленский: С Путиным очень сложно договариваться

Напишите нам
красные линии Дмитрий Разумков нормандский саммит
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 