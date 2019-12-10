"Мы сдвинулись с мертвой точки". Разумков об итогах саммита

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)

Нормандский саммит сдвинул с мертвой точки процесс, который на протяжении нескольких лет "находился в состоянии комы". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Все видели, что президент, как и обещал, придерживался ключевой позиции - это отстаивание интересов украинского государства. Даже те, кто занимал политическую, а не государственническую позицию, с этим согласились. Это важный, но первый шаг, который сдвинул с мертвой точки этот процесс, который на протяжении уже нескольких лет находился в состоянии комы", - подчеркнул Разумков.

По его словам, это доказало, что "все позиции и все так называемые красные линии, о которых многие рассказывали, были выдержаны".

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин. Вот к чему пришли.

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