На 1 декабря запланированы переговоры с союзниками Украины в Европе – Зеленский

Президент подчеркнул, что в мирном плане до сих пор есть непростые вещи, над которыми надо еще работать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1 декабря украинская делегация вернется в Европу и доложит о результатах переговоров по миру в США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, переговорная работа была "очень конструктивной", но есть непростые вещи над которыми надо еще работать.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", – отметил президент.

На 1 декабря запланированы переговоры с союзниками Украины в Европе. Приоритеты – дипломатия, оборона, энергетика.