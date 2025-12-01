На 1 декабря запланированы переговоры с союзниками Украины в Европе – Зеленский
1 декабря украинская делегация вернется в Европу и доложит о результатах переговоров по миру в США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, переговорная работа была "очень конструктивной", но есть непростые вещи над которыми надо еще работать.
"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", – отметил президент.
На 1 декабря запланированы переговоры с союзниками Украины в Европе. Приоритеты – дипломатия, оборона, энергетика.
- 30 ноября во Флориде состоялись переговоры между США и Украиной по мирному плану. Собеседник Axios заявлял, что Белый дом хочет устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности. А собеседник WSJ утверждал, что стороны обсудят вопрос графика проведения выборов в Украине, возможность "обмена территориями" и другие пункты.
- Глава СНБО Рустем Умеров после переговоров заявил, что США разделяют ключевые цели Украины, а госсекретарь Рубио сообщил, что эти переговоры не стали окончательными, но отметил прогресс.
- По данным CNN, США могут заключить отдельный договор с Россией о невступлении Украины в НАТО, но Киеву якобы не придется юридически это признавать.
