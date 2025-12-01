На 1 грудня заплановані переговори з союзниками України в Європі – Зеленський

Президент наголосив, що в мирному плані досі є непрості речі, над якими треба ще працювати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1 грудня українська делегація повернеться у Європу та доповість про результати перемовин щодо миру у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, переговорна робота була "дуже конструктивною", але є непрості речі, над якими треба ще працювати.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин визначатимемося з подальшою нашою активністю", – зазначив президент.

На 1 грудня заплановані переговори з союзниками України в Європі. Пріоритети – дипломатія, оборона, енергетика.