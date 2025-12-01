На 1 грудня заплановані переговори з союзниками України в Європі – Зеленський
1 грудня українська делегація повернеться у Європу та доповість про результати перемовин щодо миру у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, переговорна робота була "дуже конструктивною", але є непрості речі, над якими треба ще працювати.
"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин визначатимемося з подальшою нашою активністю", – зазначив президент.
На 1 грудня заплановані переговори з союзниками України в Європі. Пріоритети – дипломатія, оборона, енергетика.
- 30 листопада у Флориді відбулися переговори між США та Україною щодо мирного плану. Співрозмовник Axios заявляв, що Білий дім хоче усунути розбіжності з питань території та гарантій безпеки. А співрозмовник WSJ стверджував, що сторони обговорять питання графіка проведення виборів в Україні, можливість "обміну територіями" та інші пункти.
- Глава РНБО Рустем Умєров після переговорів заявив, що США поділяють ключові цілі України, а держсекретар Рубіо повідомив, що ці переговори не стали остаточними, але відзначив прогрес.
- За даними CNN, США можуть укласти окремий договір із Росією про невступ України до НАТО, але Києву нібито не доведеться юридично це визнавати.
