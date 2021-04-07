На Банковой озвучили новую стоимость ремонта Офиса президента после акции за Стерненко

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции протеста в марте составляет 1 571 610 гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос Радио Свобода.

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"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием Спектр установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания – памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11, составляет 1 571 610 грн", – говорится в ответе ГУД.

Там отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

- очистка (мойка) фасада и мощения площади – 297 200 грн;

- ремонт дверных блоков (9 штук) — 1 158 600 грн;

- ремонт окон — 85 000 грн;

- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков — 30 810 грн.

20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали его освободить. Они расписали фасад здания ОП и разбили несколько стекол. На Банковой назвали акцию вакханалией и презрением к обществу. Там оценили нанесенный ущерб в 2 млн грн.

22 марта фасад начали чистить. Руководитель клининговой компании сказал, что услуги его работников не будут стоить 2 млн грн.

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Вадим Ребрина

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