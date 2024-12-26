На базе в Тартусе нет кораблей РФ, техника ждет эвакуации – спутниковые снимки
По состоянию на 25 декабря на военной базе в сирийском Тартусе нет ни одного российского корабля, военная техника на причалах ожидает эвакуации. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.
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"Спутниковое изображение от 25 декабря 2024 года порта Тартус и его якорной стоянки. Причалы все еще пусты, а техника ждет загрузки", – говорится в сообщении.
На спутниковых фото также видны фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Головко", которые находятся в море на расстоянии нескольких километров от берега.
В порт следует большой десантный корабль "Александр Шабалин" Балтийского флота, на который должна быть загружена часть российской техники.
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