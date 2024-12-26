На базі у Тартусі немає кораблів РФ, техніка чекає на евакуацію – супутникові знімки

До порту прямує великий десантний корабель "Олександр Шабалін" Балтійського флоту, на який має бути завантажена частина російської техніки

Порт Тартус у Сирії з військовою технікою РФ (Фото: kvistp/Х)

Станом на 25 грудня на військовій базі у сирійському Тартусі немає жодного російського корабля, військова техніка на причалах очікує на евакуацію. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

"Супутникове зображення від 25 грудня 2024 року порту Тартус та його якірної стоянки. Причали все ще порожні, а техніка чекає на завантаження", – йдеться у повідомленні.

На супутникових фото також видно фрегати "Адмірал Григорович" та "Адмірал Головко", які перебувають у морі на відстані кількох кілометрів від берега.

До порту прямує великий десантний корабель "Олександр Шабалін" Балтійського флоту, на який має бути завантажена частина російської техніки.

Фото: MT Anderson/Х