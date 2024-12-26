На базі у Тартусі немає кораблів РФ, техніка чекає на евакуацію – супутникові знімки
Станом на 25 грудня на військовій базі у сирійському Тартусі немає жодного російського корабля, військова техніка на причалах очікує на евакуацію. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.
"Супутникове зображення від 25 грудня 2024 року порту Тартус та його якірної стоянки. Причали все ще порожні, а техніка чекає на завантаження", – йдеться у повідомленні.
На супутникових фото також видно фрегати "Адмірал Григорович" та "Адмірал Головко", які перебувають у морі на відстані кількох кілометрів від берега.
До порту прямує великий десантний корабель "Олександр Шабалін" Балтійського флоту, на який має бути завантажена частина російської техніки.
- 14 грудня 2024 року агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази (морську базу Тартус та авіабазу Хмеймім), а також веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.
- 16 грудня очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.
- Уже 17 грудня речник перехідного уряду Сирії заявив, що російській присутності у Сирії немає місця і що РФ має переглянути свою присутність у країні.