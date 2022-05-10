На фоне активизации РФ в Приднестровье. Под Одессой готовят 2000 бойцов теробороны: видео
На фоне активизации российских войск в непризнанном Приднестровье в Одесской области 126 отдельная бригада территориальной обороны организовала подготовку более 2 000 добровольцев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
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Во время учений добровольцы получают теоретические знания и отрабатывают практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя.
В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение, сообщают в командовании.
"В подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии. Каждый день количество подготовленных лиц добровольческих формирований постоянно растет, как и их уровень профессионализма", – говорится в сообщении.
- Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- За последние несколько дней апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
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