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На фоне скандала с НАБУ. Татаров принялся реформировать УПК

08.12.2020, 18:52
На фоне скандала с НАБУ. Татаров принялся реформировать УПК - Фото
Олег Татаров (скриншот видео Espresso TV)

Замглавы Офиса президента Олег Татаров, который на прошлой неделе попал в скандал с Национальным антикоррупционным бюро, участвует в разработке нового Уголовного процессуального кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Отмечается, что Татаров встретился с рабочей группой по реформированию уголовной юстиции. На встрече обсуждался законопроект об изменениях в УПК.

В ОП пишут, что в проекте предлагается "усовершенствовать" механизм осуществления специального предварительного расследования, порядок производства отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав участников судопроизводства и другие вопросы.

  • 28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.
  • 2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Журналист Юрий Бутусов пишет, что речь идет о Татарове. Ранее Бутусов писал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Максима Микитася
  • Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора. А в ОГП назвали заявление НАБУ "безосновательными обвинениями" и попыткой давления на Венедиктову.

Читайте также: НАБУ против Венедиктовой. Все детали нового скандала в Офисе президента

Марк Сировой
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