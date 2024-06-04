На саммите в Вашингтоне НАТО предложит Украине пакет мер как "мостик" в Альянс

Саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, с 9 по 11 июля

Джулианна Смит (Фото: EPA)

На июльском саммите в Вашингтоне ожидается, что НАТО предложит Украине пакет мер безопасности, которые "будут служить мостом" к членству в Альянсе. Об этом рассказала посол США при НАТО Джулианна Смит во время круглого стола Defense Writers Group, цитирует DefenseNews.

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"Частью этого пакета будет язык, которым мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации. Частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО", – рассказала Смит.

Политик отметила, что июльский саммит в честь 75-летия НАТО также будет сосредоточен на региональных планах обороны и сдерживания для северной, центральной и южной Европы.

Она подчеркнула – это будет означать существенное изменение в Альянсе в том, как страны инвестируют, закупают, сотрудничают над внедрением и выполнением этих региональных планов.

Саммит также будет сосредоточен на распределении расходов на оборону и Смит ожидает, что более 20 стран будут тратить не менее 2% своего ВВП на оборону – такую цель поставило НАТО.

17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны сделала "все возможное на сегодня" для вступления в Европейский Союз и НАТО – осталась "только политика".

27 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, вырастет в течение следующих месяцев до саммита в Вашингтоне.

30 апреля Столтенберг заявил, что для приглашения государства в НАТО необходимо согласие всех 32 союзников. По его словам, сейчас консенсуса по отношению к Украине нет.

6 мая Шмыгаль сказал, что Украина находится в шаге от приглашения в НАТО.

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