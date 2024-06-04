На саміті у Вашингтоні НАТО запропонує Україні пакет заходів безпеки як "місток" до Альянсу

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня

Джуліанна Сміт (Фото: EPA)

На липневому саміті у Вашингтоні очікується, що НАТО запропонує Україні пакет заходів безпеки, які "слугуватимуть мостом" до членства в Альянсі. Про це розповіла посол США при НАТО Джуліанна Сміт під час круглого столу Defense Writers Group, цитує DefenseNews.

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"Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації. Частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО", — розповіла Сміт.

Політикиня зазначила, що липневий саміт на честь 75-річчя НАТО також буде зосереджений на регіональних планах оборони та стримування для північної, центральної та південної Європи.

Вона наголосила – це означатиме суттєву зміну в Альянсі в тому, як країни інвестують, закуповують, співпрацюють над впровадженням і виконанням цих регіональних планів.

Саміт також буде зосереджений на розподілі видатків на оборону й Сміт очікує, що понад 20 країн витрачатимуть щонайменше 2% свого ВВП на оборону — таку мету поставило НАТО.

17 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку зробила "все можливе на сьогодні" для вступу до Європейського Союзу й НАТО – залишилася "тільки політика".

27 травня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, зросте впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

30 квітня Столтенберг заявив, що для запрошення держави у НАТО необхідна згода всіх 32 союзників. За його словами, наразі консенсусу щодо України немає.

6 травня Шмигаль сказав, що Україна перебуває за крок до запрошення у НАТО.

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