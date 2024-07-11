На стене посольства РФ в Вашингтоне появилась лазерная надпись "Childkillers" – фото

Это произошло после того, как 8 июля российские оккупанты целенаправленно атаковали детскую больницу Охматдет в Киеве

Фото: Bild

В ночь на 11 июля на стене российского посольства в Вашингтоне появилась спроектированная лазером надпись Childkillers (детоубийцы). Об этом сообщает российская служба немецкого таблоида Bild.

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В последний день саммита НАТО, который проходит в столице США, кто-то спроектировал надпись "детоубийцы" на здание российского посольства.

Фото: Bild

Это произошло после того, как 8 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В этот день захватчики целенаправленно атаковали специализированную больницу Охматдет в Киеве. СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В результате очередного российского террора в Украине погибли 42 человека, из них – шестеро детей.

В результате российской атаки по Киеву погибли 33 человека, 121 ранены.

Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в Охматдете, президент Зеленский сообщил, что также будут дополнительные 300 млн грн.

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