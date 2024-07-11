На стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився лазерний напис "Childkillers" – фото

Це сталося після того, як 8 липня російські окупанти цілеспрямовано атакували дитячу лікарню Охматдит у Києві

Фото: Bild

В ніч проти 11 липня на стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився спроєктований лазером напис Childkillers (дітовбивці). Про це повідомляє російська служба німецького таблоїда Bild.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

В останній день саміту НАТО, який відбувається у столиці США, хтось спроєктував напис "дітовбивці" на будівлю російського посольства.

Фото: Bild

Це сталося після того, як 8 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Цього дня загарбники цілеспрямовано атакували спеціалізовану лікарню Охматдит у Києві. СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

Внаслідок чергового російського терору в Україні загинули 42 людини, з них – шестеро дітей.

Унаслідок російської атаки по Києву загинуло 33 людини, 121 поранено.

Кабмін виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті, президент Зеленський повідомив, що також будуть додаткові 300 млн грн.

Читайте також: Охматдит. Померла дитина, яка під час російської атаки була у критичному стані в реанімації