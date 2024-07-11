На стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився лазерний напис "Childkillers" – фото
В ніч проти 11 липня на стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився спроєктований лазером напис Childkillers (дітовбивці). Про це повідомляє російська служба німецького таблоїда Bild.
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В останній день саміту НАТО, який відбувається у столиці США, хтось спроєктував напис "дітовбивці" на будівлю російського посольства.
Це сталося після того, як 8 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Цього дня загарбники цілеспрямовано атакували спеціалізовану лікарню Охматдит у Києві. СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.
Внаслідок чергового російського терору в Україні загинули 42 людини, з них – шестеро дітей.
- Унаслідок російської атаки по Києву загинуло 33 людини, 121 поранено.
- Кабмін виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті, президент Зеленський повідомив, що також будуть додаткові 300 млн грн.
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