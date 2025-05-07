Сара Вагенкнехт (Фото: ЕРА / Christopher Neundorf)

На урочистості 9 травня до Москви приїдуть кілька депутатів Європарламенту, серед яких двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт – "подруги" російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Spiegel.

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Спільники Вагенкнехт, євродепутати Рут Фірменіх та Міхаель фон дер Шуленбург оголосили, що планують взяти участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня. Разом з ними до столиці Росії поїдуть ще троє євродепутатів з Чехії, Словаччини та Кіпру.

Вони мають намір зустрітися з представниками російської нелегітимної Держдуми та іншими "політичними й культурними діячами". Мотивом цієї поїздки вони назвали прагнення "зупинити спіраль конфронтації та ескалації в Європі".

Фірменіх і фон дер Шуленбург також заявили, що після Москви планують поїхати до Києва, і вже налагодили контакти з посольством України з цього питання.

Рут Фірменіх є близьким соратником Сари Вагенкнехт і працює з нею з 2004 року. Своєю чергою, сама Вагенкнехт, відповідаючи на запитання про поїздку своїх однопартійців до Москви, зазначила, що не вбачає в цьому нічого скандального.