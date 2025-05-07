На урочистості до Москви прилетять євродепутати з Німеччини, Чехії, Словаччини та Кіпру
На урочистості 9 травня до Москви приїдуть кілька депутатів Європарламенту, серед яких двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт – "подруги" російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Spiegel.
Спільники Вагенкнехт, євродепутати Рут Фірменіх та Міхаель фон дер Шуленбург оголосили, що планують взяти участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня. Разом з ними до столиці Росії поїдуть ще троє євродепутатів з Чехії, Словаччини та Кіпру.
Вони мають намір зустрітися з представниками російської нелегітимної Держдуми та іншими "політичними й культурними діячами". Мотивом цієї поїздки вони назвали прагнення "зупинити спіраль конфронтації та ескалації в Європі".
Фірменіх і фон дер Шуленбург також заявили, що після Москви планують поїхати до Києва, і вже налагодили контакти з посольством України з цього питання.
Рут Фірменіх є близьким соратником Сари Вагенкнехт і працює з нею з 2004 року. Своєю чергою, сама Вагенкнехт, відповідаючи на запитання про поїздку своїх однопартійців до Москви, зазначила, що не вбачає в цьому нічого скандального.
Якповідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатораВолодимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу.
- Сьогодні, 7 травня, із перешкодами зіштовхнувся президент Сербії Александар Вучич. Спочатку Литва та Латвія заборонили проліт своїм небом, а згодом стало відомо, що літак Вучича застряг в аеропорту Баку.
- Втім, вже за дві години потому Вучич прибув до Москви, де в аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.
- Пізніше словацький прем'єр Фіцо заявив, що Естонія не дозволяє його літаку перетнути її повітряний простір.