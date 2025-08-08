На Волыни гражданские напали на авто ТЦК. Один представился старостой села

Около 10 человек окружили машину и в течение нескольких минут били по ней, утверждают в ТЦК

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В селе Соловичи Волынской области группа людей напала на служебный транспорт территориального центра комплектования и социальной поддержки во время оповещения военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК.

Инцидент произошел 7 августа около 16:30 в Ковельском районе.

По версии военных,во время проверки документов один из местных жителей отказался их показать и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного авто и камнем разбил лобовое стекло.

"К инциденту присоединилась женщина, которая начала бить автомобиль. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом, вероятно гаечным ключом, разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке", – говорится в сообщении.

После этого движение транспорта заблокировали грузовиками и другими авто. Около 10 человек окружили машину и в течение нескольких минут наносили удары по ней, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Одного из мужчин задержали. Его действия квалифицировали как угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей.

Действия другого мужчины предварительно квалифицировали как хулиганство.