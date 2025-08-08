На Волыни гражданские напали на авто ТЦК. Один представился старостой села
В селе Соловичи Волынской области группа людей напала на служебный транспорт территориального центра комплектования и социальной поддержки во время оповещения военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК.
Инцидент произошел 7 августа около 16:30 в Ковельском районе.
По версии военных,во время проверки документов один из местных жителей отказался их показать и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного авто и камнем разбил лобовое стекло.
"К инциденту присоединилась женщина, которая начала бить автомобиль. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом, вероятно гаечным ключом, разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке", – говорится в сообщении.
После этого движение транспорта заблокировали грузовиками и другими авто. Около 10 человек окружили машину и в течение нескольких минут наносили удары по ней, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
Одного из мужчин задержали. Его действия квалифицировали как угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей.
Действия другого мужчины предварительно квалифицировали как хулиганство.
- В ночь на 2 августа в Виннице гражданские, в частности представители одной из общественных организаций, пытались ворваться на объект ТЦК и повредили имущество. Пять участников конфликта арестовали.
- 3 августа в Николаевской области гражданские с битами и металлическими трубами повредили машину и нанесли телесные повреждения военному ТЦК.
- 5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.
Комментарии (0)