На Волині цивільні напали на авто ТЦК. Один назвався старостою села

Близько 10 людей оточили машину й протягом кількох хвилин били по ній, стверджують у ТЦК

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У селі Соловичі на Волині група людей напала на службовий транспорт територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили у пресслужбі місцевого ТЦК.

Інцидент стався 7 серпня близько 16:30 у Ковельському районі.

За версією військових,під час перевірки документів один з місцевих жителів відмовився їх показати й намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та каменем розбив лобове скло.

"До інциденту долучилася жінка, яка почала бити автомобіль. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом, ймовірно гайковим ключем, розбив бокові вікна й тричі вдарив водія по руці", – йдеться у повідомленні.

Після цього рух транспорту заблокували вантажівками й іншими авто. Близько 10 людей оточили машину й протягом кількох хвилин завдавали ударів по ній, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Одного з чоловіків затримали. Його дії кваліфікували як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням службових обов’язків.

Дії іншого чоловіка попередньо кваліфікували як хуліганство.