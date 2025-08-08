На Волині цивільні напали на авто ТЦК. Один назвався старостою села
У селі Соловичі на Волині група людей напала на службовий транспорт територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили у пресслужбі місцевого ТЦК.
Інцидент стався 7 серпня близько 16:30 у Ковельському районі.
За версією військових,під час перевірки документів один з місцевих жителів відмовився їх показати й намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та каменем розбив лобове скло.
"До інциденту долучилася жінка, яка почала бити автомобіль. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом, ймовірно гайковим ключем, розбив бокові вікна й тричі вдарив водія по руці", – йдеться у повідомленні.
Після цього рух транспорту заблокували вантажівками й іншими авто. Близько 10 людей оточили машину й протягом кількох хвилин завдавали ударів по ній, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.
Одного з чоловіків затримали. Його дії кваліфікували як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням службових обов’язків.
Дії іншого чоловіка попередньо кваліфікували як хуліганство.
- У ніч проти 2 серпня у Вінниці цивільні, зокрема представники однієї із громадських організацій, намагались увірватись на об'єкт ТЦК і пошкодили майно. П'ятьох учасників конфлікту заарештовано.
- 3 серпня у Миколаївській області цивільні з битами й металевими трубами пошкодили машину та завдали тілесних ушкоджень військовому ТЦК.
- 5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою і намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК.
