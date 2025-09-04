На Волыни мужчина отобрал оружие у сотрудников ТЦК и начал стрелять
В селе Боратин Волынской области при попытке проверки документов мужчина отобрал травматическое оружие у сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и открыл огонь. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК.
По версии военных, в селе Боратин работники ТЦК обнаружили четырех мужчин, у которых решили проверить военно-учетные документы.
Двое из них попытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за ними и попросила показать документы, мужчины начали сопротивляться и нанесли телесные повреждения военнослужащим.
Один из военных попытался сделать предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия, но один из гражданских выбил пистолет из его рук и открыл огонь в сторону группы.
Для прекращения нападения военные применили слезоточивый газ.
В результате инцидента одному из военнослужащих оказывают медицинскую помощь, предварительно у него перелом руки.
- В ночь на 2 августа в Виннице гражданские, в частности представители одной из общественных организаций, пытались ворваться на объект ТЦК и повредили имущество. Пятеро участников конфликта арестован.
- 5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.
- 8 августа в Волыни гражданские напали на авто ТЦК. Один из них назвался старостой села.
