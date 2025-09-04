На Волині чоловік відібрав зброю у співробітників ТЦК та почав стріляти
У селі Боратин Волинської області під час спроби перевірки документів чоловік відібрав травматичну зброю у співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та відкрив вогонь. Про це повідомили у пресслужбі місцевого ТЦК.
За версією військових, у селі Боратин працівники ТЦК виявили чотирьох чоловіків, у яких вирішили перевірити військово-облікові документи.
Двоє з них спробували втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення рушила за ними і попросила показати документи, чоловіки почали чинити опір та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям.
Один із військових спробував зробити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї, але один із цивільних вибив пістолет з його рук і відкрив вогонь у бік групи.
Для припинення нападу військові застосували сльозогінний газ.
Внаслідок інциденту одному з військовослужбовців надають медичну допомогу, попередньо у нього перелом руки.
- У ніч проти 2 серпня у Вінниці цивільні, зокрема представники однієї із громадських організацій, намагались увірватись на об'єкт ТЦК і пошкодили майно. П'ятьох учасників конфлікту заарештовано.
- 5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою і намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК.
- 8 серпня у Волині цивільні напали на авто ТЦК. Один із них назвався старостою села.
Коментарі (0)