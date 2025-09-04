На Волині чоловік відібрав зброю у співробітників ТЦК та почав стріляти

Внаслідок інциденту одному з військовослужбовців надають медичну допомогу, попередньо у нього перелом руки

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У селі Боратин Волинської області під час спроби перевірки документів чоловік відібрав травматичну зброю у співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та відкрив вогонь. Про це повідомили у пресслужбі місцевого ТЦК.

За версією військових, у селі Боратин працівники ТЦК виявили чотирьох чоловіків, у яких вирішили перевірити військово-облікові документи.

Читайте також Мобілізація сприймається як несправедлива. Як це виправити

Двоє з них спробували втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення рушила за ними і попросила показати документи, чоловіки почали чинити опір та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям.

Один із військових спробував зробити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї, але один із цивільних вибив пістолет з його рук і відкрив вогонь у бік групи.

Для припинення нападу військові застосували сльозогінний газ.

Внаслідок інциденту одному з військовослужбовців надають медичну допомогу, попередньо у нього перелом руки.