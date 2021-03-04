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На заседании КСУ место Тупицкого занял его заместитель – один из судей отреагировал

04.03.2021, 18:11
На заседании КСУ место Тупицкого занял его заместитель – один из судей отреагировал - Фото
Сергей Головатый (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый сел на место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. Видеозапись этого заседание опубликована на сайте КСУ. 

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Судья Александр Литвинов в начале заседания суда спросил у Головатого о том, поменялась ли в зале заседаний КСУ схема рассадки. "Займите свое место, Сергей Петрович", – сказал он. 

Головатый оставил эту реплику без ответа. 

Позже Литвинов опять попросил Головатого занять свое место.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. Насколько я понимаю, у нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", – сказал он. 

Головатый вновь проигнорировал слова Литвинова. 

Читайте также: Четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, это заблокирует работу Большой палаты

Станислав Стороженко
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отстранение ксу александр литвинов
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