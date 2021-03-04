На заседании КСУ место Тупицкого занял его заместитель – один из судей отреагировал
Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый сел на место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. Видеозапись этого заседание опубликована на сайте КСУ.
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Судья Александр Литвинов в начале заседания суда спросил у Головатого о том, поменялась ли в зале заседаний КСУ схема рассадки. "Займите свое место, Сергей Петрович", – сказал он.
Головатый оставил эту реплику без ответа.
Позже Литвинов опять попросил Головатого занять свое место.
"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. Насколько я понимаю, у нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", – сказал он.
Головатый вновь проигнорировал слова Литвинова.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу Тупицкого от должности на два месяца. В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили президенту тюрьмой.
- В январе 2021-го Тупицкого не пускали на работу. Он попытался обжаловать указ Зеленского в Верховном суде, однако суд ему отказал.
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