На заседании КСУ место Тупицкого занял его заместитель – один из судей отреагировал

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый сел на место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. Видеозапись этого заседание опубликована на сайте КСУ.

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Судья Александр Литвинов в начале заседания суда спросил у Головатого о том, поменялась ли в зале заседаний КСУ схема рассадки. "Займите свое место, Сергей Петрович", – сказал он.

Головатый оставил эту реплику без ответа.

Позже Литвинов опять попросил Головатого занять свое место.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. Насколько я понимаю, у нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", – сказал он.

Головатый вновь проигнорировал слова Литвинова.

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Станислав Стороженко

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