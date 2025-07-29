НАБУ и САП: Зеленский за принятие своего законопроекта в одно голосование
Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы Верховная Рада за одно голосование приняла его законопроект, который вернет независимость антикоррупционных органов. Об этом глава государства сообщил после общения с премьер-министром Канады Марк Карни.
"Спасибо Канаде за поддержку моего законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом", – написал президент.
Накануне первый заместитель председателя правоохранительного Комитета Андрей Осадчук (Голос) сообщил LIGA.net, что институт рассмотрит президентский законопроект 30 июля, а голосование в сессионном зале за документ состоится уже в четверг, 31 числа.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности является главным для законопроекта главы государства.
Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что этот документ стоит первым в повестке дня Рады на 31 июля.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало большие протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров – и уже 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
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