НАБУ і САП: Зеленський за ухвалення свого законопроєкту в одне голосування
Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб Верховна Рада за одне голосування ухвалила його законопроєкт, який поверне незалежність антикорупційних органів. Про це глава держави повідомив після спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", – написав президент.
Раніше перший заступник голови правоохоронного Комітету Андрій Осадчук (Голос) повідомив LIGA.net, що інституція розгляне президентський законопроєкт 30 липня, а голосування в сесійній залі за документ відбудеться вже у четвер, 31 числа.
Комітет з питань правоохоронної діяльності є головним для законопроєкту глави держави.
Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що цей документ стоїть першим у порядку денному Ради на 31 липня.
- Потреба у новому документі з'явилась після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів – й уже 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ вже зареєстрували у парламенті.
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