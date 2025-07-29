НАБУ і САП: Зеленський за ухвалення свого законопроєкту в одне голосування

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб Верховна Рада за одне голосування ухвалила його законопроєкт, який поверне незалежність антикорупційних органів. Про це глава держави повідомив після спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", – написав президент.

Раніше перший заступник голови правоохоронного Комітету Андрій Осадчук (Голос) повідомив LIGA.net, що інституція розгляне президентський законопроєкт 30 липня, а голосування в сесійній залі за документ відбудеться вже у четвер, 31 числа.

Комітет з питань правоохоронної діяльності є головним для законопроєкту глави держави.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що цей документ стоїть першим у порядку денному Ради на 31 липня.