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НАБУ отправило под суд нардепа Волынца. Обвинительный акт вручили в больнице

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 17:46
НАБУ отправило под суд нардепа Волынца. Обвинительный акт вручили в больнице - Фото

Национальное антикоррупционное бюро вручило обвинительный акт депутату Верховной Рады Михаилу Волынцу. Его собираются судить по обвинению в недостоверном декларировании, сообщила пресс-служба бюро.

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"Детективы НАБУ разыскали народного депутата, которого обвиняют в недекларировании почти на 1,79 млн грн. Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, который сегодня направлен в ВАКС для дальнейшего рассмотрения", — говорится в сообщении НАБУ.

Имя подозреваемого Бюро не указывает, но на прошлой неделе оно объявило Волынца в розыск.

Он обвиняется во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, а именно данных о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, а также факт пользования внедорожником сына.

Найти его сразу не смогли, поэтому подозрение сообщили заочно.

Как выяснилось, Волынец находился в больнице.

Он заявил, что с 16 ноября госпитализирован и находится на лечении в одном из медицинских учреждений Киева, где ему сделали операцию.

  • В 2021 году Специализированная антикоррупционная прокуратура пыталась отсудить у Волынца элитную квартиру, но ей этого не удалось – ВАКС отказал.
  • Волынец говорил, что деньгами на квартиру ему помогла "женщина, с которой он проживает", а на суде объяснял, что при жизни заработал на квартиру, получая зарплату, пенсию, компенсацию за жилье, деньги от сына и т.д.
Андрій Водяний
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