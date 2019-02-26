НАБУ проверяет факты, изложенные в программе Наші гроші

Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в программе Наші гроші. Об этом НАБУ сообщает у себя в Facebook.

Предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, отмечает бюро.

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Детективы расследуют коррупцию на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 дело слушается в суде.

В НАБУ пишут также, что в оборонной сфере закупки часто проходят по закрытым процедурам, часть документов – в том числе тех, которые могут стать доказательствами – имеют гриф секретности. Эти и другие факторы усложняют расследование коррупционных схем в оборонке.

Ранее журналисты программы Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

В госконцерне Укроборонпром считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе, поскольку журналисты не указали источников ее получения. Пресс-служба заявила также, что журналисты манипулировали при изложении отдельных разрозненных данных.

Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования.