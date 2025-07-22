НАБУ заявило о подозрении сотруднику СБУ, который требовал $300 000 за уничтожение дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили следствие по делу по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве взятки. Об этом сообщает НАБУ.
По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал $300 000 у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение в деле по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.
В сообщении говорится, что за это он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты.
В случае отказа угрожал принять меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.
После получения части взятки на сумму $72 000 мужчинам сообщили о подозрении.
Должностному лицу СБУ инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Его сообщникам – пособничество в вымогательстве взятки в особо крупном размере.
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