НАБУ заявило о подозрении сотруднику СБУ, который требовал $300 000 за уничтожение дела

После обысков НАБУ и САП завершили следствие в отношении чиновника СБУ и его сообщников

НАБУ (Иллюстративное фото: nabu.gov.ua)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили следствие по делу по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве взятки. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал $300 000 у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение в деле по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

В сообщении говорится, что за это он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты.

В случае отказа угрожал принять меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

После получения части взятки на сумму $72 000 мужчинам сообщили о подозрении.

Должностному лицу СБУ инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Его сообщникам – пособничество в вымогательстве взятки в особо крупном размере.