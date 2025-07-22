НАБУ заявило про підозру працівнику СБУ, який вимагав $300 000 за знищення справи
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні хабаря. Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав $300 000 у особи, щодо якої здійснював оперативний супровід у справі з організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних.
У повідомленні йдеться, що за це він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти.
У разі відмови погрожував вжити заходів щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за суворішими статтями.
Після отримання частини хабаря на суму $72 000 чоловікам повідомили про підозру.
Посадовцю СБУ інкримінується одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Його спільникам – пособництво у вимаганні хабаря в особливо великому розмірі.
- Раніше СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття одного з керівників детективів НАБУ – чиновника затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ. Також затримано працівника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
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- Виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила LIGA.net, що масштабні обшуки у працівників НАБУ є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Зеленського.
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