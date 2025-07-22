НАБУ заявило про підозру працівнику СБУ, який вимагав $300 000 за знищення справи

Після обшуків НАБУ і САП завершили слідство щодо посадовця СБУ та його спільників

НАБУ (Ілюстративне фото: nabu.gov.ua)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні хабаря. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав $300 000 у особи, щодо якої здійснював оперативний супровід у справі з організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних.

У повідомленні йдеться, що за це він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти.

У разі відмови погрожував вжити заходів щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за суворішими статтями.

Після отримання частини хабаря на суму $72 000 чоловікам повідомили про підозру.

Посадовцю СБУ інкримінується одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Його спільникам – пособництво у вимаганні хабаря в особливо великому розмірі.