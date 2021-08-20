Начальник полиции Черновицкой области заявил об отставке
20.08.2021, 16:58
Анатолий Дмитриев (фото - Нацполиция)
Начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев сообщил в Facebook о своем увольнении.
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Дмитриев возглавлял управление на протяжении трех лет. По его словам, за это время область занимала "лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения".
Причину решения об отставке Дмитриев не назвал.
Также сегодня подал в отставку начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель. Он также не сказал, что послужило поводом к принятию такого решения.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада утвердила его отставку.
- 16 июля Рада назначила новым главой МВД Дениса Монастырского, который был на тот момент нардепом Слуги народа и возглавлял правоохранительный комитет Рады.
- 11 августа в отставку подал глава полиции Киева Андрей Крищенко.
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