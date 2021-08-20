Начальник полиции Черновицкой области заявил об отставке

Начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев сообщил в Facebook о своем увольнении.

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Дмитриев возглавлял управление на протяжении трех лет. По его словам, за это время область занимала "лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения".

Причину решения об отставке Дмитриев не назвал.

Также сегодня подал в отставку начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель. Он также не сказал, что послужило поводом к принятию такого решения.

Вадим Ребрина

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