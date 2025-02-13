Наев прибыл на фронт. Бутусов писал, что его отправили якобы из-за скандального интервью

Несколько дней назад вышло интервью Наева, в котором он рассказывал о недостаточной подготовке к большой войне. Теперь он в зоне боевых действий

Сергей Наев (Фото - Facebook генерала)

Генерал Сергей Наев, который год назад был уволен с должности командующего Объединенными силами, сообщил, что прибыл на место выполнения боевых задач. Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, писал, что Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка".

Наев сообщил, что он входит в курс дел, изучает состав сил и средств.

"Передо мной – уставшие, но несгибаемые воины. Каждый из них – это история отваги, боли и непокоренности", – написал Наев.

О том, что Наев теперь будет командовать тактической группой "Великая Новоселка", со ссылкой на источники также сообщали Суспильне, УП, Интерфакс-Украина.

Бутусов при этом утверждает, что боевое распоряжение якобы стало "бурной реакцией" президента Владимира Зеленского на интервью Наева УП, в котором генерал заявил об ответственности власти в провале подготовки Украины к российскому полномасштабному вторжению.

Также в этом интервью Наев говорил, что у военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 начнется полномасштабное наступление, поэтому определенные решения принимались исключительно по собственной инициативе.

Генерал утверждает, что ни о чем не предупреждала ни разведка, ни Минобороны – никто.