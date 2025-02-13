Наєв прибув на фронт. Бутусов писав, що його відправили нібито через скандальне інтерв’ю
Генерал Сергій Наєв, якого рік тому було звільнено з посади командувача Об’єднаних сил, повідомив, що прибув на місце виконання бойових завдань. Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, писав, що Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка".
Наєв повідомив, що наразі він входить у курс справ, вивчає склад сил і засобів.
"Переді мною – втомлені, але незламні воїни. Кожен із них – це історія відваги, болю і нескореності", – написав Наєв.
Про те, що Наєв тепер командуватиме тактичною групою "Велика Новосілка", із посиланням на джерела також повідомляли Суспільне, УП, Інтерфакс-Україна.
Бутусов разом з тим стверджує, що бойове розпорядження нібито стало "бурхливою реакцією" президента Володимира Зеленського на інтерв’ю Наєва УП, в якому генерал заявив про відповідальність влади в провалі підготовки України до російського повномасштабного вторгнення.
Також в цьому інтерв'ю Наєв казав, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 року розпочнеться повномасштабний наступ, тому певні рішення ухвалювались виключно за власною ініціативою.
Генерал стверджує, що ні про що не попереджала ані розвідка, ані Міноборони – ніхто.
- 11 лютого 2024 року на тлі відставки Залужного і призначення новим головкомом ЗСУ Сирського Зеленський провів кадрові переставляння у керівництві ЗСУ: було призначено нових командувачів. Зокрема, замість Наєва тоді командувати Об'єднаними силами президент поставив скандального Юрія Содоля (в червні 2024-го його було звільнено).
- Наєв казав, що про своє звільнення дізнався із засобів масової інформації.