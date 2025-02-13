Наєв прибув на фронт. Бутусов писав, що його відправили нібито через скандальне інтерв’ю

Кілька днів тому вийшло інтерв'ю Наєва, в якому він розповідав про недостатню підготовку до великої війни. Тепер він у зоні бойових дій

Сергій Наєв (Фото: Facebook генерала)

Генерал Сергій Наєв, якого рік тому було звільнено з посади командувача Об’єднаних сил, повідомив, що прибув на місце виконання бойових завдань. Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, писав, що Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка".

Наєв повідомив, що наразі він входить у курс справ, вивчає склад сил і засобів.

"Переді мною – втомлені, але незламні воїни. Кожен із них – це історія відваги, болю і нескореності", – написав Наєв.

Про те, що Наєв тепер командуватиме тактичною групою "Велика Новосілка", із посиланням на джерела також повідомляли Суспільне, УП, Інтерфакс-Україна.

Бутусов разом з тим стверджує, що бойове розпорядження нібито стало "бурхливою реакцією" президента Володимира Зеленського на інтерв’ю Наєва УП, в якому генерал заявив про відповідальність влади в провалі підготовки України до російського повномасштабного вторгнення.

Також в цьому інтерв'ю Наєв казав, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 року розпочнеться повномасштабний наступ, тому певні рішення ухвалювались виключно за власною ініціативою.

Генерал стверджує, що ні про що не попереджала ані розвідка, ані Міноборони – ніхто.