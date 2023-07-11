Налет "шахедов" на Киев: МВД показало последствия – фото
11.07.2023, 07:34
Фото - МВД Украины
В результате падения обломков иранских дронов-камикадзе повреждено частное домовладение и хозяйственные постройки в Киевской области, сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Обломки БпЛА, который был сбит силами ПВО, обнаружены в одном из населённых пунктов Киевской области.
"Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в МВД.
На месте работают соответствующие службы.
Российские оккупанты в ночь на 11 июля пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Все БпЛА были сбиты ПВО.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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