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Налет "шахедов" на Киев: МВД показало последствия – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 07:34
Налет
Фото - МВД Украины

В результате падения обломков иранских дронов-камикадзе повреждено частное домовладение и хозяйственные постройки в Киевской области, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Обломки БпЛА, который был сбит силами ПВО, обнаружены в одном из населённых пунктов Киевской области.

"Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в МВД.

На месте работают соответствующие службы.

Фото – МВС України

Фото – МВД Украины

Фото – МВД Украины

Фото – МВД Украины

Российские оккупанты  в ночь на 11 июля пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Все БпЛА были сбиты ПВО.

Читайте также: 14 западных компаний, чья электроника обнаружена в дронах террористов Shahed-136 — список запчастей

Сергей Бережной
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войнакиевская областьShahed-136дроны-камикадзе
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