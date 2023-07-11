Наліт "шахедів" на Київ: МВС показало наслідки – фото
11.07.2023, 07:34
Фото - МВС України
Внаслідок падіння уламків іранських дронів-камікадзе пошкоджено приватне домоволодіння та господарські будівлі у Київській області, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
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Уламки БпЛА, збитого силами ППО, виявлено в одному з населених пунктів Київської області.
"Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомили у МВС.
На місці працюють відповідні служби.
Російські окупанти у ніч на 11 липня намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Усі БпЛА були збиті ППО.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Спікер Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандер" – ОВА.
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