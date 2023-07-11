Наліт "шахедів" на Київ: МВС показало наслідки – фото

Внаслідок падіння уламків іранських дронів-камікадзе пошкоджено приватне домоволодіння та господарські будівлі у Київській області, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Уламки БпЛА, збитого силами ППО, виявлено в одному з населених пунктів Київської області.

"Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомили у МВС.

На місці працюють відповідні служби.

Російські окупанти у ніч на 11 липня намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Усі БпЛА були збиті ППО.

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