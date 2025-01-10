Нардеп Тищенко не явился на заседание суда в Днепре

Пострадавший и его адвокат считают, что Тищенко затягивает судебный процесс

Николай Тищенко (Фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на подготовительное судебное заседание в Днепре по делу нападения на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Об этом сообщает Радио Свобода.

Нардеп не появился лично и не присоединился по видеосвязи, как делал в прошлый раз. Адвокат Тищенко сообщил, что тот находится на заседании Верховной Рады и потому не может присутствовать.

Срок меры пресечения нардепа в виде круглосуточного домашнего ареста истек 23 декабря 2024 года.

В зале суда присутствовали потерпевший военный Мазоха и экс-полицейский Богдан Писаренко. Последнего, как и Тищенко, обвиняют в лишении военного свободы. Также Писаренко подал устное ходатайство о запрете его снимать, и судья его удовлетворил.

Военный в комментарии журналистам сказал, что защита нардепа пытается затягивать процесс.

"Если (Тищенко) не хочет ездить на суд, то у него есть возможность поскорее его завершить: признать вину, что он виновен, получить за это свой приговор и исполнять его", – сказал Мазоха.

Его адвокат Игорь Волошин также считает, что нардеп уклоняется от участия в судебном процессе. Он заявил, что участие в заседаниях Верховной Рады – "не уважительная причина не являться в суд". Адвокат хочет, чтобы суд оперативно прошел подготовительную стадию и избрал нардепу новую меру пресечения.

В то же время адвокаты Тищенко подали ходатайство об отводе судьи, но суд его отклонил.