Нардеп Тищенко не явился на заседание суда в Днепре
Народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на подготовительное судебное заседание в Днепре по делу нападения на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Об этом сообщает Радио Свобода.
Нардеп не появился лично и не присоединился по видеосвязи, как делал в прошлый раз. Адвокат Тищенко сообщил, что тот находится на заседании Верховной Рады и потому не может присутствовать.
Срок меры пресечения нардепа в виде круглосуточного домашнего ареста истек 23 декабря 2024 года.
В зале суда присутствовали потерпевший военный Мазоха и экс-полицейский Богдан Писаренко. Последнего, как и Тищенко, обвиняют в лишении военного свободы. Также Писаренко подал устное ходатайство о запрете его снимать, и судья его удовлетворил.
Военный в комментарии журналистам сказал, что защита нардепа пытается затягивать процесс.
"Если (Тищенко) не хочет ездить на суд, то у него есть возможность поскорее его завершить: признать вину, что он виновен, получить за это свой приговор и исполнять его", – сказал Мазоха.
Его адвокат Игорь Волошин также считает, что нардеп уклоняется от участия в судебном процессе. Он заявил, что участие в заседаниях Верховной Рады – "не уважительная причина не являться в суд". Адвокат хочет, чтобы суд оперативно прошел подготовительную стадию и избрал нардепу новую меру пресечения.
В то же время адвокаты Тищенко подали ходатайство об отводе судьи, но суд его отклонил.
- Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.
- 25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.
- 3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.
- Суд в Днепре 6 января должен был рассмотреть изменение меры пресечения для Тищенко, но заседание перенесли на 10 января из-за ходатайства его защиты об отводе судьи.
- 16 ноября охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа и пошел на соглашение с судом.