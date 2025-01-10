Нардеп Тищенко не з'явився на засідання суду у Дніпрі
Народний депутат України Микола Тищенко не з'явився на підготовче судове засідання у Дніпрі щодо справи нападу на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Нардеп не з'явився особисто і не доєднався відеозв'язком, як робив минулого разу. Адвокат Тищенка повідомив, що той перебуває на засіданні Верховної Ради і тому не може бути присутнім.
Термін запобіжного заходу нардепа у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчився 23 грудня 2024 року.
У залі суду були присутні потерпілий військовий Мазоха та експоліцейський Богдан Писаренко. Останнього, як і Тищенка, звинувачують у позбавленні військового волі. Також Писаренко подав усне клопотання про заборону його знімати, і суддя його задовольнив.
Військовий у коментарі журналістам сказав, що захист нардепа намагається затягувати процес.
"Якщо (Тищенко) не хоче їздити на суд, то в нього є можливість скоріше його завершити: визнати провину, що він винен, отримати за це свій вирок і виконувати його", – сказав Мазоха.
Його адвокат Ігор Волошин також вважає, що нардеп ухиляється від участі в судовому процесі. Він заявив, що участь у засіданнях Верховної Ради "не є поважною причиною не з’являтися до суду". Адвокат хоче, щоб суд оперативно пройшов підготовчу стадію та обрав нардепу новий запобіжний захід.
Водночас адвокати Тищенка подали клопотання про відвід судді, але суд його відхилив.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.
- 3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.
- Суд у Дніпрі 6 січня мав розглянути зміну запобіжного заходу для Тищенка, але засідання перенесли на 10 січня через клопотання його захисту про відвід судді.
- 16 листопада охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа та пішов на угоду із судом.