Нардеп Тищенко не з'явився на засідання суду у Дніпрі

Постраждалий та його адвокат вважають, що Тищенко затягує судовий процес

Микола Тищенко (Фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Народний депутат України Микола Тищенко не з'явився на підготовче судове засідання у Дніпрі щодо справи нападу на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Нардеп не з'явився особисто і не доєднався відеозв'язком, як робив минулого разу. Адвокат Тищенка повідомив, що той перебуває на засіданні Верховної Ради і тому не може бути присутнім.

Термін запобіжного заходу нардепа у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчився 23 грудня 2024 року.

У залі суду були присутні потерпілий військовий Мазоха та експоліцейський Богдан Писаренко. Останнього, як і Тищенка, звинувачують у позбавленні військового волі. Також Писаренко подав усне клопотання про заборону його знімати, і суддя його задовольнив.

Військовий у коментарі журналістам сказав, що захист нардепа намагається затягувати процес.

"Якщо (Тищенко) не хоче їздити на суд, то в нього є можливість скоріше його завершити: визнати провину, що він винен, отримати за це свій вирок і виконувати його", – сказав Мазоха.

Його адвокат Ігор Волошин також вважає, що нардеп ухиляється від участі в судовому процесі. Він заявив, що участь у засіданнях Верховної Ради "не є поважною причиною не з’являтися до суду". Адвокат хоче, щоб суд оперативно пройшов підготовчу стадію та обрав нардепу новий запобіжний захід.

Водночас адвокати Тищенка подали клопотання про відвід судді, але суд його відхилив.